sabato, 11 Ottobre , 25

Incendio in casa, trovati morti anziano e badante: uccisi da esalazioni tossiche

(Adnkronos) - Tragica scoperta stasera in un'abitazione in...

Il cinema perde Diane Keaton, addio al simbolo di ironia e anticonformismo

(Adnkronos) - Con il suo stile inconfondibile -...

È morta Diane Keaton, l’attrice musa di Woody Allen aveva 79 anni

(Adnkronos) - L'attrice americana Diane Keaton è morta...

Scomparso da Roma il 21enne Leo Artin Boschin, sui social gli appelli per trovarlo

(Adnkronos) - Non si hanno più notizie di...
superenalotto,-numeri-combinazione-vincente-oggi-11-ottobre-2025
Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 11 ottobre 2025

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 11 ottobre 2025

DALL'ITALIA E DAL MONDOSuperenalotto, numeri combinazione vincente oggi 11 ottobre 2025
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso del Superenalotto di oggi, sabato 11 ottobre 2025. Centrati invece otto ‘5’ che vincono 23.713,82 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 64,1 milioni di euro. 

 

Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L’entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima: 

– con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro;- con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro; 

– con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro; 

– con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro; 

– con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro. 

 

 

La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell’eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. 

L’opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi.La giocata minima della schedina è 1 colonna che con Superstar costa quindi 1,5 euro. Se si giocano più colonne basta moltiplicare il numero delle colonne per 1,5 per sapere quanto costa complessivamente la giocata. 

 

E’ possibile verificare eventuali vincite attraverso l’App del SuperEnalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile on line un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni. 

 

Questa la combinazione vincente del concorso di oggi del Superenalotto: 28, 51, 55, 62, 80, 90. Numero Jolly: 68. Numero Superstar: 90. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.