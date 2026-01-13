martedì, 13 Gennaio , 26

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 13 gennaio

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 13 gennaio

(Adnkronos) – Nessun ‘6’ né ‘5+’ al concorso del Superenalotto di oggi, 13 gennaio. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei 6 è di 105.800.000 euro. 

La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell’eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. L’opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi. 

Quali sono i punteggi vincenti? 

Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L’entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima: 

– con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro; 

– con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro; 

– con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro; 

– con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro; 

– con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro. 

Come faccio a sapere se ho vinto? 

E’ possibile verificare eventuali vincite attraverso l’App del SuperEnalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile on line un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni. 

Ecco la combinazione vincente: 20, 29, 56, 68, 72, 74, numero jolly 35, Superstar 50. I 

