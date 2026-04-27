lunedì, 27 Aprile , 26

Fedez, la dedica speciale alla fidanzata e… al nuovo cane

(Adnkronos) - Fedez e una dedica speciale. Oggi,...

Lazio-Udinese 3-3, Maldini salva Sarri nel recupero

(Adnkronos) - Pareggio tra Lazio e Udinese. Oggi,...

Conte annulla appuntamenti: “Devo sottopormi a intervento chirurgico”

(Adnkronos) - "Devo sottopormi a un intervento chirurgico"....

Isernia, ragazzino pesta migrante pakistano: non gli ha comprato le sigarette

(Adnkronos) - Gravissimo episodio di cronaca a Isernia,...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOSuperenalotto, numeri combinazione vincente oggi 27 aprile
superenalotto,-numeri-combinazione-vincente-oggi-27-aprile
Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 27 aprile
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 27 aprile

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

(Adnkronos) – Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso del Superenalotto oggi, lunedì 27 aprile. Centrati invece sei ‘5’ che vincono ciascuno 30.594,94 euro. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 156 milioni di euro, si torna a giocare domani, martedì 28 aprile 2026. 

Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L’entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima: 

– con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro; 

– con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro; 

– con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro; 

– con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro; 

– con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro. 

 

La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell’eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. L’opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi. 

La giocata minima della schedina è 1 colonna che con Superstar costa quindi 1,5 euro. Se si giocano più colonne basta moltiplicare il numero delle colonne per 1,5 per sapere quanto costa complessivamente la giocata. 

 

E’ possibile verificare eventuali vincite attraverso l’App del SuperEnalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile on line un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni. 

 

La combinazione vincente del concorso di oggi del SuperEnalotto: 40, 57, 62, 64, 85, 87. Numero Jolly: 23. Numero SuperStar: 56. 

Previous article
Lazio, Flaminia vola ma… sbaglia strada: atterraggio in Monte Mario
Next article
Attacco a Washington contro Trump, Allen accusato di tentato omicidio

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Fedez, la dedica speciale alla fidanzata e… al nuovo cane

(Adnkronos) - Fedez e una dedica speciale. Oggi, lunedì 27 aprile, il rapper ha celebrato il disco d'oro raggiunto da 'Male necessario', il brano...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Lazio-Udinese 3-3, Maldini salva Sarri nel recupero

(Adnkronos) - Pareggio tra Lazio e Udinese. Oggi, lunedì 27 aprile, i biancocelesti sono stati fermati dai friulani all'Olimpico, impattando sul 3-3 nel posticipo...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Conte annulla appuntamenti: “Devo sottopormi a intervento chirurgico”

(Adnkronos) - "Devo sottopormi a un intervento chirurgico". Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, per qualche giorno sospenderà l'attività politica. L'ex presidente...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Isernia, ragazzino pesta migrante pakistano: non gli ha comprato le sigarette

(Adnkronos) - Gravissimo episodio di cronaca a Isernia, nel centro storico, dove un ragazzino ha chiesto ad un migrante pakistano di prendergli un pacchetto...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.