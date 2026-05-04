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Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 4 maggio
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Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 4 maggio

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By Redazione-web

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(Adnkronos) – Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso del Superenalotto di oggi, lunedì 4 maggio 2026. Tre invece i punti ‘5’ che si sono aggiudicati una quota unitaria di 45.862,79 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti ‘6’ è di 159.400.000 euro. 

 

 

Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L’entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima: 

– con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro; 

– con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro; 

– con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro; 

– con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro; 

– con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro. 

 

La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell’eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. L’opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi. 

La giocata minima della schedina è 1 colonna che con Superstar costa quindi 1,5 euro. Se si giocano più colonne basta moltiplicare il numero delle colonne per 1,5 per sapere quanto costa complessivamente la giocata. 

 

E’ possibile verificare eventuali vincite attraverso l’App del SuperEnalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile on line un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni. 

 

 

Questa la combinazione vincentedi oggi: 3, 14, 31, 46, 61, 63 numero Jolly 75 e numero Superstar 24. 

 

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