venerdì, 6 Marzo , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOSuperEnalotto, numeri combinazione vincente oggi 6 marzo
superenalotto,-numeri-combinazione-vincente-oggi-6-marzo
SuperEnalotto, numeri combinazione vincente oggi 6 marzo
DALL'ITALIA E DAL MONDO

SuperEnalotto, numeri combinazione vincente oggi 6 marzo

Redazione-web
By Redazione-web

-

2
0

(Adnkronos) – Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso di oggi, venerdì 6 marzo, del SuperEnalotto. Centrati, invece, nove ‘5’ che vincono 16.043,59 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 131.3 milioni di euro. 

 

La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell’eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. L’opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi. 

La giocata minima della schedina è 1 colonna che con Superstar costa quindi 1,5 euro. Se si giocano più colonne basta moltiplicare il numero delle colonne per 1,5 per sapere quanto costa complessivamente la giocata. 

 

Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L’entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima: 

– con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro; 

– con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro; 

– con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro; 

– con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro; 

– con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro. 

 

E’ possibile verificare eventuali vincite attraverso l’App del SuperEnalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile on line un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni. 

 

Estratta la combinazione vincente del concorso di oggi del SuperEnalotto: 4, 17, 22, 37, 50, 88. Numero Jolly: 20. Numero SuperStar: 2. 

Previous article
Paralimpiadi, Mattarella e Meloni alla cerimonia di apertura a Verona
Next article
Per vivere a lungo serve la forza, la longevità è nei muscoli: lo studio

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Per vivere a lungo serve la forza, la longevità è nei muscoli: lo studio

(Adnkronos) - Il segreto per vivere a lungo è nei muscoli. In estrema sintesi, è il risultato di un studio appena pubblicato su Jama...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Gaffe Pd e M5S, onoreficenza del giornalista Romoli ‘scambiata’ per croce celtica. Barelli: “Caccia al nemico rende scemi”

(Adnkronos) - "Oggi esponenti di Pd, Avs, M5s e Italia viva hanno denunciato in una commissione parlamentare che Andrea Romoli, bravissimo giornalista del Tg2,...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Milano Cortina, oggi la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi. Pioggia di applausi per Mattarella

(Adnkronos) - Spettacolo a Verona per il via delle quattordicesime Paralimpiadi invernali, le prime diffuse, con la cerimonia di apertura all’Arena. Grande affetto per...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Dalibor Svrcina, chi è l’avversario di Sinner a Indian Wells

(Adnkronos) - Jannik Sinner si prepara all'esordio a Indian Wells 2026. Sabato 7 marzo il tennista azzurro sfiderà il ceco Dalibor Svrcina, tennista numero...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.