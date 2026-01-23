superenalotto,-numeri-e-combinazione-vincente-23-gennaio

(Adnkronos) – Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso del Superenalotto di oggi, venerdì 23 gennaio. Centrati invece trentasei ‘5’ che vincono 3.839,94 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 110.8 milioni di euro.

La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell’eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. L’opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi.

Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L’entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima:

– con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro;

– con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro;

– con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro;

– con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro;

– con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro.

E’ possibile verificare eventuali vincite attraverso l’App del SuperEnalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile on line un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni.

È stata estratta la combinazione vincente del Superenalotto: 2, 6, 11, 19, 88, 90. Numero Jolly: 69. Numero SuperStar: 52.