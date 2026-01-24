superenalotto,-un-solo-5-vince-205mila-euro:-la-combinazione-di-oggi-24-gennaio

sabato, 24 Gennaio , 26

(Adnkronos) – Centrato un jackpot da 205.680,50 euro al Superenalotto nel concorso di oggi, sabato 24 gennaio 2026, nell’ultimo appuntamento della settimana. Non sono stati realizzati né 6 né 5+1. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 111.6 milioni di euro, si torna a giocare martedì 27 gennaio. 

 

La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell’eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. L’opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi. 

Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L’entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima: 

– con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro; 

– con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro; 

– con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro; 

– con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro; 

– con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro. 

E’ possibile verificare eventuali vincite attraverso l’App del SuperEnalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile on line un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni. 

 

La combinazione vincente di oggi: 22, 37, 55, 61, 68, 71. Numero Jolly: 21. Numero SuperStar: 18. 

