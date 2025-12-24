supermercati-aperti-a-natale-e-santo-stefano,-cosa-sapere:-guida-agli-orari

(Adnkronos) – Ogni anno ci si prova ma alla fine capita sempre di dimenticare un ingrediente per il ‘tour de force’ delle feste di Natale. E la domanda è sempre la stessa: quale supermercato sarà aperto il 25 e il 26 dicembre? Fino a che ora?

E’ importante ricordare, per evitare un viaggio a vuoto, di verificare se il punto vendita dove vogliamo recarci sia aperto o meno a Natale e Santo Stefano, controllando il sito o telefonando. Mentre in generale alla viglia, il 24 dicembre, i supermercati restano aperti ma alcuni chiudono prima dell’orario normale.

Da ALDI apertura normale il 24 dicembre, Natale è chiuso e a Santo Stefano spesso l’orario è quello della domenica. Ma conviene sempre controllare: 800 370 370. Anche per quanto riguarda Bennet è sempre meglio verificare con il numero verde: 800 23 66 38. Per il 24 dicembre non viene specificato, mentre il 25 e il 26 dicembre la maggior parte dei punti vendita sono chiusi.

Per quanto riguarda il Carrefour l’apertura può variare per città e regione. In generale alla vigilia i supermercati sono aperti, mentre 25 e 26 dicembre molti negozi sono chiusi. Anche in questo caso meglio chiamare il numero verde: 800 650650.

Conad ha organizzato un calendario di aperture straordinarie su tutto il territorio nazionale. Come si legge sul sito “se sei alla ricerca degli orari di apertura dettagliati o vuoi sapere se il tuo punto vendita di riferimento è tra quelli attivi, consulta la mappa interattiva dedicata alle aperture straordinarie per il 24, 25 e 26 dicembre”.

Alla Coop la vigilia di solito si lavora con orario ridotto (8-19), a Natale prevale la chiusura (salvo punti vendita particolari), mentre il 26 può riaprire con orari festivi più corti. Esiste comunque un numero verde nazionale da contattare: 800 805 580.

Esselunga resta aperta dalle 7.30 alle 20 alla vigilia di Natale ma il 25 e il 26 risultano giorni di chiusura, ricorda Altroconsumo. Ma per qualsiasi informazione si può cercare il punto vendita sul sito o chiamare il numero verde 800 666555.

Eurospin resta chiuso il 25 dicembre, alla vigilia è in genere aperta, spesso con chiusura anticipata, mentre il 26 può cambiare molto da zona a zona. E’ possibile contattare lo 045 786 2000, ma è possibile anche trovare e contattare direttamente il proprio punto vendita.

Famila riduce già l’orario il 24 e chiude 25 e 26. PerIl Gigante apertura con orario normale la vigilia, Natale chiuso, Santo Stefano di nuovo aperto con orario normale. Gli orari sono 8-20.30.

Per Iper orario ridotto alla viglia (8-20), Natale chiuso e il 26 orario normale (indicativamente 7:30–21:30). Lidl è aperto il 24, chiuso il 25 mentre il 26 dipende dalle località e il punto vendita specifico: il numero verde è 800 480 048.

MD di solito riduce l’orario il 24 (8-19) e chiude a Natale, Per Santo Stefano dipende dal singolo punto vendita: il numero verde è 800 555 000 oppure si può chiamare direttamente il supermercato al quale siamo interessati.

Pam è aperto alla vigilia, chiuso a Natale mentre a Santo Stefano spesso aperto ma con orario ridotto. Per Pam e Pam Panorama non risulta un numero verde nazionale: il contatto indicato è 041 5495111, ma è possibile cercare sul sito direttamente il punto vendita.

Penny Market può avere orari diversi sia la vigilia sia a Santo Stefano, mentre il 25 dicembre è indicato come giorno di chiusura. . Meglio sempre chiamare il numero verde 800 901 290.