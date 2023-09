SuperVlahovic affonda la Lazio, 3-1 e doppietta

Il serbo fa doppietta, poi Chiesa e Luis Alberto.

Roma, 16 set. (askanews) – Juventus prima in classifica dopo la quarta giornata in attesa del derby Inter-Milan. La formazione bianconera supera la Lazio all’Allianz Stadium 3-1 con un super Vlahovic autore di una doppietta. Nel primo tempo la Juventus va in gol con il tandem d’attacco Vlahovic-Chiesa che Allegri sembra aver scelto per questa stagione. Il vantaggio dopo 10′, quando Locatelli da destra mette una palla tagliata davanti alla porta: irrompe Vlahovic all’altezza del primo palo e con il destro, di controbalzo, gira il pallone di prima in rete. Bianconeri vicini al raddoppio sempre con Vlahovic, poi è Kamada a scaricare un bel sinistro costringendo Szczesny ad alzare in corner. Ribaltamento di fronte e la Juve muove il pallone da destra – dove McKennie è decisivo salvandolo sulla linea laterale – a sinistra. Qui c’è in agguato Chiesa, che col mancino scarica in rete. Nella ripresa al 64′ la riapre Luis Alberto. Errore in costruzione di Bremer, che sbaglia il passaggio per Cambiaso. Luis Alberto lo ruba, si avvicina alla porta e poi col destro a giro mette all’angolino. Passano tre minuti ed è doppietta Vlahovic. Gran gol dell’attaccante che addomestica un lancio lungo di McKennie, accerchiato dai difensori della Lazio al limite dell’area. Palla alta e lenta che piove dal cielo, Vlahovic la mette giù, si libera per il tiro e dal limite scarica in porta. Al 90′ la Juve a un passo dal 4-1, ma sulla palla messa al centro da sinistra, Weah, a due passi dalla linea di porta, manda alto 4^ giornata Juventus-Lazio 3-1, ore 18 Inter-Milan, ore 20.45 Genoa-Napoli, domenica 17 settembre ore 12:30 Cagliari-Udinese, ore 15 Frosinone-Sassuolo Monza-Lecce, ore 18 Fiorentina-Atalanta, ore 20.45 Roma-Empoli, lunedì 18 settembre, ore 18:30 Salernitana-Torino, ore 20.45 Hellas Verona-Bologna Classifica: Juventus 10, Milan, Inter 9, Lecce 7, Napoli, Verona, Atalanta 6, Fiorentina, Bologna, Frosinone, Torino 4, Monza, Genoa, Sassuolo, Lazio 3, Salernitana, Udinese 2, Roma, Cagliari 1, Empoli 0 5^ giornata Venerdì 22 settembre ore 18.30 Salernitana – Frosinone, 20.45 Lecce – Genoa, Sabato 23 settembre 15 Milan-Hellas Verona, 18 Sassuolo-Juventus, 20.45 Lazio-Monza, Domenica 24 settembre 12.30 Empoli-Inter, 15 Atalanta-Cagliari, Udinese-Fiorentina, 18 Bologna-Napoli 20.45 Torino-Roma