Supremazia Inter ma la Fiorentina regge, ancora un pari nerazzurro. Match point Juve?

L’Inter, dopo la vittoria di ieri dell’Atalanta, deve vincere per riportarsi al secondo posto in classifica. La Fiorentina ha bisogno di punti per scacciare definitivamente il rischio Serie B e per tentare, parallelamente. di finire il campionato nella parte sinistra. Una partita che è sempre interessante. Questa è Inter-Fiorentina. OSSERVATO SPECIALE: CHIESA – Un pò a sorpresa, Federico Chiesa partirà dalla panchina. Eppure, è lui l’osservato speciale. Non è un mistero, infatti, che piaccia… continua a leggere sul sito di riferimento