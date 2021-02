Suzuki Challenge, sei appuntamenti fra marzo e ottobre

MILANO (ITALPRESS) – La passione per il fuoristrada e lo spirito competitivo che anima le corse, parte integrante del Dna di Suzuki, trovano una sintesi perfetta nel Suzuki Challenge, il trofeo monomarca che sarà uno degli eventi clou nella prossima stagione sportiva dell’off-road tricolore. Per la stagione 2021, Suzuki e Emmetre Racing hanno inserito in agenda sei appuntamenti tra marzo e ottobre, in concomitanza con le gare del Campionato Italiano Cross Country Rally 2021.

Il brianzolo Lorenzo Codecà è pronto a lanciarsi nuovamente in pista e sarà l’uomo da battere. Tornerà nella massima serie sempre su Suzuki Gran Vitara 3.6 V6 benzina di Gruppo T1,

