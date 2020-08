Suzuki Main Sponsor del Torino per la stagione 2020/2021

Suzuki sarà Main Sponsor del Torino Football Club per la stagione calcistica 2020/2021. Il suo marchio apparirà sulle divise ufficiali della squadra granata, che oggi ha presentato la prima e la seconda maglia. Il logo Suzuki sarà dunque presente sul petto dei giocatori del Toro in tutte le partite del prossimo Campionato di Serie A e negli incontri di Coppa Italia, oltre che nello Stadio Olimpico Grande Torino in occasione dei match casalinghi. Questa partnership corona una collaborazione proficua che, nata nella stagione sportiva 2013/2014, ha portato il brand Suzuki al grande pubblico. Il brand Suzuki è infatti, associato a una squadra conosciuta in tutto il mondo e i cui colori sono storicamente legati ai valori condivisi dall’Azienda giapponese.

