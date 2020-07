AGI – I movimenti delle onde sono la chiave per spiegare il fenomeno dell’acqua morta, che porta le navi a restare immobili in acqua, o ad assumere una velocità notevolmente ridotta, indipendentemente dal motore in funzione e dalle dimensioni dell’imbarcazione.

A svelare il mistero è uno studio pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences e condotto dagli esperti del Centre national de la recherche scientifique e dell’Università di Poitiers, che hanno elaborato ipotesi e simulazioni per scoprire che il movimento delle onde potrebbe spiegare il mistero dell’“acqua morta”.

“Il fenomeno dell’acqua morta – spiega Johan Fourdrinoy del Centre national de la recherche scientifique – si verifica quando l’imbarcazione subisce l’influsso della corrente con un’intensità tale da impedire il controllo dei movimenti della nave”.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Svelato il mistero dell’acqua morta che immobilizza le navi proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento