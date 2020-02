Svezia, verso Euro 2020: la stella svedese, alla scoperta di Emil Forsberg

​Da quando Zlatan Ibrahimovic non gioca più per la nazionale la guida della Svezia è passata al centrocampista del RB Lipsia Emil Forsberg. Lo svedese è senza dubbio uno dei migliori (se non il migliore) della formazione scandinava per caratteristiche tecniche. Questo si è visto, per esempio, nello scorso mondiale dove proprio il giocatore del Lipsia ha segnato il goal vincente agli ottavi di finale che ha permesso alla Svezia di superare la Svizzera ed accedere ai quarti. Per Euro 2020 il CT… continua a leggere sul sito di riferimento