lunedì, 27 Aprile , 26
HomeUncategorizedSvi 2026, le prime imbarcazioni doppiano lo scoglio di Capri e tornano...
svi-2026,-le-prime-imbarcazioni-doppiano-lo-scoglio-di-capri-e-tornano-verso-livorno
Svi 2026, le prime imbarcazioni doppiano lo scoglio di Capri e tornano verso Livorno
Uncategorized

Svi 2026, le prime imbarcazioni doppiano lo scoglio di Capri e tornano verso Livorno

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) – Alle 15:11 l’imbarcazione italiana Lucifero, (scafo tipo Farr 52), ha doppiato per prima il cancello di Capri e ha rivolto la prua a nord verso Livorno. Il comitato della Regata dell’Accademia Navale ha infatti deciso di accorciare il percorso, eliminando le due tratte transtirreniche: quella verso la località sarda di Porto Rotondo e il ritorno verso la Toscana. Alle spalle di Lucifero, anche l’X41 Adrigole II (Ita) ha già passato la boa e invertito la rotta, mentre l’Este 39 Atena (Ita) e i francesi di Tintorel (scafo modello Figaro II) sono al momento nelle acque tra Ischia e Capri, con la prua ancora rivolta verso sud. I quattro battistrada hanno distanziato di oltre 30 miglia gli inseguitori, capitanati dal G.S. 40 Blues (Ita), che si trovano nelle acque comprese tra il golfo di Gaeta, Ponza e il Circeo. 

Ma le classifiche finali saranno stilate sui tempi compensati, che tengono conto delle diverse caratteristiche delle barche. In base ai criteri Irc al momento è in testa Atena, che precede i francesi di Tintorel e altre tre barche nazionali: Ultravox Cvc, Blues e per l’appunto Lucifero. Tutte italiane invece le prime cinque barche secondo i criteri Orc: in testa anche qui c’è Atena, che precede Adrigole II, Ultravox Cvc, Blues e Lucifero. Dopo il ritiro di un’imbarcazione, già rientrata a Livorno per problemi tecnici, quelle ancora in gara sono 33, con 125 velisti a bordo, tra cui 13 donne. 

Previous article
Due squali avvistati a Gallipoli e a Terracina, l’esperto: “Evento raro nei nostri mari”
Next article
Pitbull azzanna una donna, il veterinario Coccìa: “La razza non c’entra, dipende dal padrone”

POST RECENTI

Uncategorized

Pitbull azzanna una donna, il veterinario Coccìa: “La razza non c’entra, dipende dal padrone”

(Adnkronos) - "Non è la razza che fa il cane pericoloso ma il familiare, il proprietario, con una cattiva gestione e una cattiva educazione...
Uncategorized

Due squali avvistati a Gallipoli e a Terracina, l’esperto: “Evento raro nei nostri mari”

(Adnkronos) - Un incontro raro, quello con gli squali nelle nostre acque, ma che può accadere. Due sono stati gli avvistamenti ieri, uno a...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

‘Mare Fuori 6’ slitta ancora, arriva il 29 aprile su Rai2: cast e trama

(Adnkronos) - La messa in onda della sesta stagione di 'Mare Fuori' slitta ancora. Inizialmente prevista su Rai2 per l’11 marzo, poi rinviata al...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Piede reumatico, webinar Apmarr per riconoscere sintomi e non perdere autonomia

(Adnkronos) - Tra le parti del corpo più trascurate, i piedi ci sorreggono per tutta la giornata, accompagnano ogni nostro passo e sostengono il...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.