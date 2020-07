Sviluppo, in Piemonte erogati 70 milioni a sosegno degli agricoltori

TORINO (ITALPRESS) – La Regione Piemonte ha erogato 69,9 milioni di euro complessivi di contributi alle aziende agricole che hanno partecipato ai bandi relativi alle misure a superficie del Programma di sviluppo rurale (Psr) per la campagna 2019, liquidando attraverso l’ente regionale erogatore Arpea, il 95% dei contributi assegnati. “Grazie ad un efficiente sistema organizzativo e di monitoraggio e alla proficua collaborazione tra gli uffici dell’assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte e l’organismo pagatore Arpea, è stato raggiunto nel mese di giugno la performance del 95% per le misure a superficie del PSR, ovvero le misure agroambientali, del biologico e dell’indennità compensativa per la campagna 2019.

