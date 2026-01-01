svizzera,-esplosione-in-un-bar-a-crans-montana:-“almeno-40-morti-durante-festa-di-capodanno”

(Adnkronos) – Sarebbero almeno quaranta i morti e un centinaio i feriti in un’esplosione che ha scosso la località sciistica svizzera di Crans-Montana oggi, martedì 1 gennaio, come informa la Polizia Cantonale vallesana che parla di un “incendio di natura non dolosa”.

Le fiamme sarebbero partite nei seminterrati del bar ‘Le Constellation’, informa la polizia, mentre si svolgevano i festeggiamenti di Capodanno intorno all’1.30. Filmati non verificati circolati sui social media mostrano un incendio scoppiato in un bar, dove si stavano svolgendo i festeggiamenti per il Capodanno. Sul posto sono intervenuti diversi elicotteri e i pompieri per domare l’incendio. Si indaga sulle cause di quanto accaduto.

La polizia ha comunicato che è stata istituita una linea di assistenza telefonica per le famiglie delle persone colpite. Crans-Montana è una lussuosa località sciistica situata nel cuore delle Alpi svizzere, a circa due ore dalla capitale svizzera Berna. Lo scoppio è avvenuto mentre nel bar erano presenti più di cento persone, ha precisato un portavoce della polizia cantonale. Il locale poteva ospitare 400 persone.

L’esplosione potrebbe essere stata causata da dispositivi pirotecnici, scrive il quotidiana Brick. Le indagini sono in corso per accertare le cause effettive. Polizia, vigili del fuoco ed elicotteri sono sul posto e l’area è completamente transennata, così come è è stato imposto un divieto di sorvolo su Crans-Montana.

“La Farnesina e il Consolato a Ginevra seguono la situazione a Crans-Montana, dove alcune esplosioni e un grave incendio in un ristorante hanno provocato morti e feriti” riferisce la Farnesina. “Sono in corso verifiche sull’eventuale coinvolgimento di connazionali in raccordo con le autorità locali – spiegano -. Le vittime non sono identificabili a causa delle gravi ustioni riportate”.