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Svizzera, furia dopo ko con Argentina: “Noi danneggiati, rosso a Embolo senza senso”
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Svizzera, furia dopo ko con Argentina: “Noi danneggiati, rosso a Embolo senza senso”

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(Adnkronos) –
Furia Svizzera ai Mondiali 2026. Nella notte di oggi, domenica 12 luglio, la Nazionale elvetica è stata battuta dall’Argentina per 3-1 ai quarti di finale della rassegna iridata, venendo sfumare così il sogno di raggiungere l’Inghilterra in semifinale. La partita è stata condizionata anche da alcuni episodi arbitrali, tra cui il cartellino rosso per doppia ammonizione rifilato a Embolo nel corso del secondo tempo, su cui il Var è intervenuto per punire la simulazione dell’attaccante, che inizialmente aveva portato al giallo per Paredes. 

“Siamo stati puniti per un errore. Non c’era motivo per quel secondo cartellino giallo, non capisco”, ha detto in conferenza stampa dopo il match il ct della Svizzera Murat Yakin, “È stata una situazione innocua, non dannosa. L’errore arbitrale ci ha puniti e ha mandato all’aria il nostro piano”. 

“Quella decisione è stata semplicemente incredibile… Non sono affatto d’accordo. C’è stato un contatto evidente, e non capisco come l’arbitro e il VAR siano arrivati a quella conclusione”, ha continuato il ct, “la Svizzera ha ogni motivo per sentirsi danneggiata. L’Argentina è una squadra fantastica, ma partite di questa importanza non dovrebbero mai essere decise da decisioni controverse”. 

“Non direi però che stiano favorendo l’Argentina. Abbiamo avuto una partita leale e aperta. Entrambe le squadre hanno giocato a calcio… Siamo stati solo puniti da un errore”, ha concluso Yakin, “è stato un momento decisivo per l’esito della partita. Ora possiamo lamentarci, ma devo congratularmi con l’Argentina”. 

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