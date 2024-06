svizzera,-maltempo-in-valmaggia:-morti-e-dispersi.-crollato-anche-un-ponte

A Cevio è crollato il ponte di Visletto

Roma, 30 giu. (askanews) – Due morti a causa del maltempo che nella notte ha colpito l’alta Valmaggia, nel Canton Ticino, in Svizzera, zona rimasta isolata. La conferma ufficiale è arrivata dalla polizia cantonale, mentre una terza persona risulta ancora dispersa. Lo riferisce Rsi,la Radiotelevisione svizzera. Il maltempo ha portato il flusso della Maggia dai 25 metri cubi al secondo a ben 2’000, mentre a Cevio è crollato il ponte di Visletto. Si registrano inoltre, come comunicato dalla polizia, alcuni dispersi.

Le autorità – sottolinea Rsi – consigliano di non muoversi da e verso la Valmaggia e anche in certe aree del Locarnese. Per il coordinamento degli enti di primo intervento è operativo uno Stato maggiore di condotta. Nella notte era stata diramata, attraverso il portale Alertswiss, la disposizione di evacuare le case nella zona fiume a Prato Sornico. In Mesolcina, sempre alle prese con le conseguenze dell’alluvione dello scorso 21 giugno, evacuazioni a titolo preventivo sono stati disposte ieri nella frazione Piani di Verdabbio di Grono e a Lostallo, in località Arabella.

Danni per il maltempo anche in Vallese, dove le intense piogge hanno causato un rapido aumento del livello del Rodano. Sono in atto sgomberi, l’autostrada A9 è parzialmente bloccata e sono bloccati i passi della Novena e del Sempione per smottamenti e frane di detriti.