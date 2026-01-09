svizzera,-meloni:-“le-famiglie-non-saranno-lasciate-sole”.-mattarella-a-zurigo-ringrazia-i-medici

ROMA – Quanto avvenuto a Crans-Montana in Svizzera è stato “devastante per tutti, quello che è successo non è una disgrazia, ma il risultato di troppe persone che non hanno hanno fatto il loro dovere per fare soldi facili, le responsabilità devono essere perseguite”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella tradizionale conferenza stampa sulla tragedia in Svizzera.

“L’avvocatura dello Stato su mandato della presidenza del consiglio si è messa in contatto per seguire le indagini con la procura elvetica e con la procura di Roma, che ha aperto a sua volta un fascicolo. Siamo pronti a fornire alle famiglie tutta l’assistenza necessaria per fare sì che possano avere giustizia, le famiglie hanno la mia parola che non saranno lasciate sole”.

MATTARELLA A MEDICI DI ZURIGO: “ITALIA INTERA COINVOLTA NELL’ANGOSCIA”

Il presidente della Repubblica ha voluto fare tappa all’ospedale di Zurigo per incontrare i familiari dei due ragazzi ricoverati. Si è poi intrattenuto con i medici in ospedale che ha ringraziato insieme al personale della Protezione Civile. Il Presidente della Repubblica si sposterà in aereo a Ginevra per poi proseguire in auto sino a Matigny. Ai medici Mattarella ha detto: “Sono venuto qui per ringraziarvi e tramettere ai genitori dei ragazzi la partecipazione e il sentimento dell’Italia intera coinvolta nell’angoscia per quello che è accaduto e nella speranza che i giovani possono riprendere la loro vita nel migliore dei modi”.

