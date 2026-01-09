venerdì, 9 Gennaio , 26

Milano, decine di trattori invadono piazza Duca d’Aosta

(Adnkronos) - Decine di trattori stanno invadendo piazza...

Meloni, niente Quirinale: “Sogno di lavorare con Fiorello”

(Adnkronos) - Giorgia Meloni presidente della Repubblica? Meglio...

Meloni e la domanda-fiume in conferenza: “Rischiamo di farci linciare”

(Adnkronos) - "Io e lei rischiamo di farci...

Oreshnik, Russia attacca Ucraina con super missile che può colpire il cuore dell’Europa

(Adnkronos) - Ha una gittata fino a 5.500...
svizzera,-meloni:-“le-famiglie-non-saranno-lasciate-sole”.-mattarella-a-zurigo-ringrazia-i-medici
Svizzera, Meloni: “Le famiglie non saranno lasciate sole”. Mattarella a Zurigo ringrazia i medici

Svizzera, Meloni: “Le famiglie non saranno lasciate sole”. Mattarella a Zurigo ringrazia i medici

PoliticaSvizzera, Meloni: “Le famiglie non saranno lasciate sole”. Mattarella a Zurigo ringrazia i medici
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – Quanto avvenuto a Crans-Montana in Svizzera è stato “devastante per tutti, quello che è successo non è una disgrazia, ma il risultato di troppe persone che non hanno hanno fatto il loro dovere per fare soldi facili, le responsabilità devono essere perseguite”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella tradizionale conferenza stampa sulla tragedia in Svizzera.

“L’avvocatura dello Stato su mandato della presidenza del consiglio si è messa in contatto per seguire le indagini con la procura elvetica e con la procura di Roma, che ha aperto a sua volta un fascicolo. Siamo pronti a fornire alle famiglie tutta l’assistenza necessaria per fare sì che possano avere giustizia, le famiglie hanno la mia parola che non saranno lasciate sole”.

MATTARELLA A MEDICI DI ZURIGO: “ITALIA INTERA COINVOLTA NELL’ANGOSCIA”

Il presidente della Repubblica ha voluto fare tappa all’ospedale di Zurigo per incontrare i familiari dei due ragazzi ricoverati. Si è poi intrattenuto con i medici in ospedale che ha ringraziato insieme al personale della Protezione Civile. Il Presidente della Repubblica si sposterà in aereo a Ginevra per poi proseguire in auto sino a Matigny. Ai medici Mattarella ha detto: “Sono venuto qui per ringraziarvi e tramettere ai genitori dei ragazzi la partecipazione e il sentimento dell’Italia intera coinvolta nell’angoscia per quello che è accaduto e nella speranza che i giovani possono riprendere la loro vita nel migliore dei modi”.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.