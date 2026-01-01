Svizzera, Tajani: “Decollato un elicottero dalla Val d’Aosta. Identificare le vittime non sarà facile, escluso l’attentato”

ROMA – Dopo la grave tragedia verificatasi nella località sciistica di Crans Montana, in Svizzera, dove nella notte di Capodanno è scoppiato un incendio in un bar affollato, l’Italia ha inviato un elicottero della Protezione civile della Valle d’Aosta che è decollato nella notte con personale medico a bordo, mentre la Regione Lombardia ha messo a disposizione il centro ustioni del Niguarda. A riferirlo è il ministro Antonio Tajani, ospite su Sky TG24, che ha spiegato di aver parlato con l’assessore Bertolaso e con il ministro svizzero Castelli per “garantire la piena collaborazione italiana”.

Tajani parla di “un bilancio ancora provvisorio” che arriva dalla Svizzera, con “dati non ufficiali della polizia” secondo cui “le vittime potrebbero essere circa quaranta”. I feriti sarebbero invece oltre cento e sono stati trasferiti in diversi ospedali del Paese. Spiega ancora Tajani: “L’identificazione dei corpi sarà lunga e complessa, perché molti risultano gravemente carbonizzati. Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe scoppiato durante una festa frequentata da giovani, ma anche questo aspetto è ancora in fase di verifica”. E ha aggiunto: “Polizia e magistratura svizzera escludono l’ipotesi di un attentato. Si tratta di una disgrazia provocata da un incendio”, ha concluso.

“Seguiamo con grande apprensione la drammatica vicenda dell’incendio in Svizzera. Siamo operativi fin dalle prime ore con l’Unità di crisi della Farnesina, l’ambasciata a Berna e il Consolato di Ginevra. Il nostro ambasciatore è in arrivo sul posto e abbiamo attivato una task force per fornire assistenza e informazioni ai familiari e per verificare l’eventuale coinvolgimento di cittadini italiani, anche se al momento non ci sono conferme. L’identificazione delle vittime sarà particolarmente complessa e richiederà tempo. Nel frattempo,

