Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sono in volo verso Bengasi, per la liberazione dei 18 pescatori di Mazara del Vallo presi in ostaggio nello scorso settembre.

L’articolo Svolta nella vicenda dei pescatori presi in ostaggio in Libia: Conte e Di Maio in volo per Bengasi proviene da Notiziedi.

