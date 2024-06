swatch,-rinnovato-lo-store-in-corso-vittorio-emanuele-a-milano

Riaperto il negozio, con nuovo linguaggio architettonico

Milano, 13 giu. (askanews) – Ha riaperto con un look completamente rinnovato lo Swatch Store di Corso Vittorio Emanuele II a Milano e per la celebre azienda svizzera di orologi si tratta di “una piccola rivoluzione nel linguaggio architettonico del marchio”. Sulla sinistra, la parete principale riprende uno dei motivi cari all’iconografia pontiana, con le sue geometrie tridimensionali, eleganti, razionali e giocose al tempo stesso. Le colonne, tendenti all’infinito grazie al gioco di specchi del soffitto, riempiono il negozio con volumi irregolari e colorati – quasi dei totem astratti, citazioni ironiche di alcuni codici del design “milanese” degli Anni ottanta, rivisti in stile contemporaneo.

Il layout del negozio invita a circolare alla scoperta delle nuove collezioni e i prodotti, restano esposti in modo tale da potere essere toccati e provati al polso, come è da sempre tradizione per Swatch. Nelle ore serali, la struttura si anima grazie a giochi di luce.