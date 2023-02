Swatch title sponsor di The Nines: freeski e snowboard al top

L’evento diventa “Swatch Nines”, in aprile sulle Alpi svizzere

Milano, 7 feb. (askanews) – Swatch ha annunciato che che sarà title sponsor di Swatch Nines, importante appuntamento con gli sport di azione dedicato al Freeskiing e allo snowboarding. La trentunesima edizione invernale si svolgerà a Schilthorn, in Svizzera, dal 17 al 22 aprile 2023, sulle tre grandi montagne di Eiger, Moench e Jungfrau.

The Nines ha debuttato nel 2008 in Germania e da allora è diventato un pionieristico evento biannuale in cui atleti di alto calibro si ritrovano per sperimentare, divertirsi ed essere liberi di provare nuove mosse in un contesto con impianti rivoluzionari.

“Swatch Nines – ha detto Alain Villard, CEO di Swatch – è uno dei pochi eventi non competitivi che attrae talenti di livello mondiale e offre gli scenari di stagione più creativi e spettacolari. Non vediamo l’ora di iniziare questa collaborazione, che esprime appieno la passione di Swatch per gli sport di azione. Swatch Nines promuove gli atleti e i talenti emergenti perché offre loro l’occasione di mostrare il proprio potenziale creativo ed espressivo in totale libertà”.

“Non avremmo potuto essere più soddisfatti di questa collaborazione con Swatch – ha aggiunto Nico Zacek, fondatore di Swatch Nines -. L’accoppiata di Swatch come main partner di un evento così profondamente radicato negli sport di azione e immerso nello scenario più spettacolare che abbiamo mai avuto, porteranno Nines ancora più in alto. Proprio per questo siamo sempre motivati a reinventarci, ora e per gli anni a venire”.

continua a leggere sul sito di riferimento