symphonic-gravures-la-musica-della-speranza

Mercoledì 28 maggio ricorre l’anniversario di fondazione della Repubblica Democratica dell’Azerbaijan. L’ambasciatore Rashad Aslanov e la Presidente della Camera di Commercio Italo-Azera, Manuela Traldi hanno ideato un concerto evento, “Symphonic Gravures”, affidato alla coordinazione musicale del M° Jacopo Sipari di Pescasseroli, che si terrà proprio il 28 maggio, alle ore 19, presso l’Auditorium della Conciliazione in Roma.

“Sono particolarmente felice ed onorato – ha dichiarato il M° Jacopo Sipari di Pescasseroli – di essere stato scelto quale coordinatore musicale di questo evento, che sancisce, a livello culturale, le relazioni tra la Repubblica Italiana e quella Azera, che è un partner commerciale di assoluto rilievo economico per il nostro paese, in particolare dopo l’acquisizione del complesso industriale dell’Ilva, che rappresenterà una fonte energetica primaria per il nostro paese. Una sinergia trasposta in questo prestigioso evento organizzato a quattro mani con la Presidente della Camera di Commercio Italo-Azera, l’Avvocato Manuela Traldi, nella cornice dell’Auditorium della Conciliazione, uno delle sale più prestigiose del territorio nazionale. Sarà la giovane orchestra ICO del Molise, a tre anni dalla sua fondazione ad eseguire un programma particolare, diretta da Fuad Ibrahimov bacchetta dell’Azerbaijan, una formazione in ascesa che avrà quali soliste ospite la violinista albanese Abigeila Voshtina e il soprano Alessia Panza, una delle voci più promettenti del panorama italiano”.

“Questo concerto – ha continuato l’Avvocato Manuela Traldi – rappresenta un momento di straordinario significato per la Camera di Commercio Italo-Azerbaigiana e per tutti coloro che credono nella diplomazia culturale come strumento di dialogo e cooperazione tra i popoli. In occasione del 107° anniversario dell’Indipendenza della Repubblica dell’Azerbaigian, abbiamo scelto di celebrare questa importante ricorrenza attraverso la musica, linguaggio universale capace di unire sensibilità, identità e tradizioni differenti. Il programma, aperto da due intense dediche – all’elevata memoria di Sua Santità Papa Francesco e al Giubileo della Speranza – prosegue con una monografia sinfonica incentrata sull’opera di uno dei più celebri autori contemporanei dell’Azerbaigian, il Maestro Eldar Mansurov, che avremo l’onore di avere con noi. La sua musica, ricca di colore, radici e modernità, è espressione viva della cultura azera nel mondo.Un ringraziamento particolare va al Maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli, coordinatore del concerto, per la sua appassionata e instancabile attività organizzativa e artistica, oltre all’Ambasciata dell’Azerbaigian, i nostri sponsor, tutti soci della Camera di Commercio Italo-Azerbaigiana, che hanno generosamente sostenuto questo evento: in particolare Technip Italy, storicamente impegnata nel dialogo culturale e industriale tra i due Paesi, oltre al Consorzio Arkimede, che ringraziamo per la sua attenzione verso la promozione della cultura come valore d’impresa”.

“Una grande ed interessante occasione per la nostra Orchestra quella del concerto del prossimo 28 maggio in un luogo meraviglioso come è l’Auditorium Conciliazione – queste le conclusioni di Pino Emanuele, Presidente e Direttore Artistico della Orchestra Sinfonica del Molise – L’Orchestra Sinfonica del Molise, di cui sono Presidente sin dalla sua fondazione ed anche Direttore Artistico dal novembre 2022, è per sua vocazione aperta ad ogni esperienza musicale, per questo ho subito accolto con entusiasmo l’invito del Maestro Sipari di Pescasseroli. Un programma che ha da subito coinvolto tutta l’orchestra, che si presenta in una compagine robusta, numerosa e che è stata da subito calamitata da un repertorio nuovo, come quello creato da Maestro Mansurov, culturalmente e musicalmente stimolante e capace di proiettare la O.S.M. verso nuove scoperte ed esperienze artistiche”.

Nel mobile radicarsi e diramarsi dei suoni, ci troveremo al cospetto del cuore politico di una poetica emergente. Le storie tracciate dal corpo performativo della musica creano aperture in cui diviene possibile toccare e convincersi di una comunione tra popoli, imprevista.

Questa l’essenza della serata che principierà con l’ Orchestra Sinfonica del Molise, diretta da Fuad Ibrahimov, con ospite il soprano Alessia Panza, che dedicherà alla memoria di Papa Francesco, l’Ave Maria dall’ Otello di Giuseppe Verdi, una pagina con armonizzazione moderna, derivante dalla romantica Agata di Weber, una dolcissima melodia su parole dantesche, dall’intimità di un brano effettivamente cameristico.

Seguirà l’opera più famosa del compositore estone Arvo Pärt, Fratres. E’ questa una pagina, che verrà eseguita dalla violinista Abigeila Voshtina destinata ad un’ampia varietà di organici strumentali, andando dai dieci strumenti della prima stesura, avvenuta nel 1977, al duo e all’orchestra da camera.

La versione per violino e pianoforte si è imposta maggiormente nell’uso, ma la possibilità di passare da un organico all’altro è garantita dalla semplicità della struttura che Pärt ha chiamato tintinnabuli: netta distinzione della composizione in due blocchi, canto e accompagnamento, ma anche gioco di specchi che collega gli strumenti “fratelli” facendoli risuonare fra loro come un’eco di campane.

Le due componenti vanno sempre di pari passo, secondo regole precise, legate all’attrazione che la parte “oggettiva”, eterna (l’accordo), esercita sulla parte libera. La seconda parte della serata verrà interamente dedicata al segno musicale del compositore azero Eldar Mansurov.

Questo portrait del compositore, inizierà con l’ “Holiday Ouverture”, seguita da “Sad Theme”. Mentre l’ouverture suona festosa e maestosa, il secondo brano è costruito su questo tema che mescola ricordi suoni e vibrazioni, attraversando e contaminando intenzionalmente i linguaggi, i generi e gli assetti critici. Seguirà “Rhapsody“, in cui il compositore incorpora un tema tratto dal suo celebre “Bayati”.

Ascolteremo anche due splendide composizioni vocali del compositore. Una di queste si intitola “Vocalizzo”. Il compositore spesso si riferisce ai suoi vocalizzi come “Songs Without Words”.

Segue la composizione “Humayun”. In questo brano, il compositore utilizza le intonazioni dell’antico modo orientale omonimo, fondendolo con ritmi moderni. Si proseguirà, quindi con “Chemin de retour” – “The Way Back”, dedicato alle avventure cosmiche dell’umanità alla ricerca di un nuovo pianeta su cui vivere.

La musica contiene un motivo affascinante: la Terra sembra collassare e i sopravvissuti all’apocalisse cercano una nuova casa. Questo viaggio e la sua drammatica narrazione si riflettono nella composizione. La città di Baku è la capitale dell’Azerbaigian.

Sul Mar Caspio, persone coraggiose costruirono un luogo unico chiamato “Oil Rocks”: “Overture of Oilers” è dedicato al nobile lavoro dei lavoratori petroliferi azerbaigiani. La seconda opera vocale di Eldar Mansurov, che verrà eseguita, sarà “Chahargah”, anch’essa eseguita senza parole.

In questa composizione vocale-orchestrale, il compositore attinge ad antichi modi azerbaigiani, indi, “The sword and the Rose”, il cui tema centrale è incentrato sulla resistenza al male, alla guerra e alla violenza, prima della proposizione di “Lyrical Dance”. La prima parte di questo brano è scritta su ritmi classici, mentre la seconda cede il testimone a ritmi contemporanei.

Il concerto verrà sigillato aureamente da una delle composizioni più intense di Eldar Mansurov, “First Love”, quel sentimento puro, vivido e luminoso, che ci condurrà fino al finale che si conclude con una maestosa coda.