sys-dat,1°giorno-scambi-borsa,-chiude-a-3,65-euro-(+7,4%)

Prima ipo del 2024 sul mercato regolamentato euronext milan

Roma, 2 lug. (askanews) – SYS-DAT S.p.A., operatore italiano di successo nel settore ICT che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali segmenti industriali e mercato di servizi, comunica che in data odierna sono state avviate le negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul mercato regolamentato Euronext Milan, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Le azioni hanno aperto le negoziazioni ad un prezzo pari a Euro 3,70 per azione (+9% circa rispetto al prezzo di offerta), toccato un massimo di Euro 3,85 e hanno chiuso a Euro 3,65 (+7% circa rispetto al prezzo di offerta). La prima giornata di negoziazioni è stata caratterizzata da una continua domanda da parte degli investitori, che hanno mostrato notevole interesse e apprezzamento nei confronti della Società.

Al termine della seduta odierna, la capitalizzazione di SYS-DAT è risultata pari a circa Euro 111 milioni.

Matteo Neuroni, Amministratore Delegato di SYS-DAT, ha così commentato: “Siamo molto soddisfatti dell’intenso percorso di IPO che ci ha portato a questo importante traguardo del primo giorno di negoziazioni, che fa seguito ad una domanda di oltre tre volte e mezzo l’offerta base con un book di eccellente qualità che include investitori domestici e internazionali di primario standing. Data la solidità del gruppo e la crescita dell’ultimo triennio, eravamo certi di essere in grado di ottenere riscontro positivo dal mercato, confermato dal grande interesse da parte degli investitori. Il capitale che abbiamo raccolto ci servirà per assicurare nuovo impulso e nuove risorse alla società per finanziare la nostra strategia di crescita sia organica sia in termini di M&A. Puntiamo a proseguire il percorso naturale che ci ha portato alla quotazione, affermandoci sempre più come player di riferimento sul mercato di produzione software in Italia e non solo. Il settore ICT ha importanti margini di miglioramento e con oggi confermiamo di essere pronti a sfruttarne appieno il potenziale”.

Nell’ambito dell’offerta, Intermonte ha agito in qualità di Global Coordinator, Bookrunner, e Specialist. Intermonte ha agito altresì in qualità di Listing Agent nel contesto della Quotazione. Nell’ambito dell’operazione Gianni & Origoni ha agito in qualità di advisor legale della Società, DLA Piper ha agito in qualità di advisor legale del Global Coordinator, BDO Italia S.p.A. ha agito in qualità di società di revisione dell’Emittente ed ha agito in qualità di advisor in relazione al prospetto informativo, per il business plan e per il sistema di controllo di gestione, Alma LED ha agito in qualità di advisor fiscale e previdenziale, Epyon Audit & Consulting ha agito in qualità di consulente per la verifica dei dati extra-contabili, quantitativi, gestionali e di mercato contenuti nel prospetto informativo e CDR Communication S.r.l. ha assistito la Società in qualità di consulente in materia di Investor Relation e Media Relation.

SYS-DAT S.p.A., congiuntamente alle sue controllate, è uno dei principali operatori italiani specializzato nel settore ICT.