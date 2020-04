Szczesny ha compiuto il salto di qualità: la Juve lo valuta tre volte tanto quanto lo ha pagato

Quando la ​Juventus tre estati fa acquistò Wojciech Szczesny dall’Arsenal in tanti si chiesero se il suo fosse il profilo giusto per prendere un giorno il posto di Buffon. A tre anni di distanza la risposta è abbastanza chiara: lo era eccome. Acquistato per appena 15 milioni di euro nell’estate del 2017 dopo una stagione più che positiva in prestito alla Roma, il colpo Szczesny si è rivelato essere un solido investimento per la Juve: il portiere polacco si è messo alle spalle le stagioni di… continua a leggere sul sito di riferimento