Szczesny teme il Napoli: “E’ tra le big del torneo con Inter e Atalanta”

Il portiere della Juventus, Wojciech Szczesny, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue considerazioni riportate dalla nostra redazione: “Contro la Roma abbiamo giocato una partita di grande carattere. Nonostante l’inferiorità numerica siamo riusciti a pareggiare, non era facile in casa loro senza considerare che l’avversario è di tutto rispetto.

Anche il Napoli è una squadra molto forte e dobbiamo stare molto attenti. E’ una delle prime se consideriamo la classifica post-lockdown. Anche quest’anno gli azzurri sono partiti benissimo. A mio avviso, Inter Napoli e Atalanta sono le squadre più forti del campionato. Il torneo sarà molto equilibrato, ma sono fiducioso sulle nostre capacità. Con Pirlo ci divertiremo. Anche il mister vuole che prendiamo in mano il gioco e scendiamo in campo per divertirci”.

