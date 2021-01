Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Paolo Aghemo, giornalista di Sky Sport. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato dalla nostra redazione: “Dopo la finale mi hanno portato in un’altra stanza per farmi il controllo antidoping, non ho avuto il tempo di festeggiare con i miei compagni.

Le parole di Szczesny: si parla della Supercoppa, in foto il gol di Ronaldo

É un peccato perché si sono divertiti molto. Ad ogni modo – prosegue il portiere – le sensazioni del post partita sono state ottime. Siamo a due giorni dalla partita di campionato e bisogna ripartire subito con il piglio giusto. Se non abbiamo preso gol contro il Napoli è anche la grande prestazione offerta da Giorgio Chiellini. L’ho ringraziato anche io per quello che ha fatto in campo. Contro gli azzurri – chiosa – abbiamo dimostrato che abbiamo ancora tanta fame di vincere trofei.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO!

Quello che posso dire ai tifosi è che non vogliamo assolutamente fermarci qui”. La chiosa dell’ex Roma è sulla lotta scudetto: “Inter e Milan stanno facendo benissimo, noi però guardiamo solo il nostro percorso. L’obiettivo è quello di recuperare puti in classifica. Non ci basta la nostra posizione, dobbiamo lottare per lo scudetto”.

IL PROFILO DEL GIOCATORE!

The post Szczesny torna sulla vittoria in Supercoppa: “Purtroppo io non ho potuto festeggiare. Vi spiego il motivo” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento