Szoboszlai ha detto sì al Milan, il Salisburgo fissa il prezzo: spunta la deadline

Dominik Szoboszlai, al termine della attuale stagione, lascerà l’Austria. Il suo destino potrebbe essere in italia. Il centrocampista, in una recente intervista, dichiarò: “L’interesse del Milan? Non posso dire nulla al momento. Se dovesse andare in porto, significa che era destino”. Secondo quanto riporta la redazione di calciomercato.com, la trattativa tra il club rossonero e il calciatore è in piedi da diverse settimane. FC Red Bull Salzburg v SK Rapid Wien – tipico Bundesliga Dominik… continua a leggere sul sito di riferimento