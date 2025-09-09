martedì, 9 Settembre , 25

Alessandra Amoroso mamma, il post per ‘presentare’ Penelope Maria

(Adnkronos) - "Quando sei nata c’era una luna...

Francia, Macron nomina Lecornu nuovo premier

(Adnkronos) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha...

Tabacco, rinnovato MoU Bat-Masaf, gruppo acquisterà 15 mila ton prodotto italiano

(Adnkronos) - Bat Italia e il Ministero...

Kalinskaya: “Rune ci ha provato 10 volte”. La replica: “Ma quando mai”

(Adnkronos) - "Holger Rune mi ha scritto 10...
tabacco,-fedriga:-“cresce-hub-bat-trieste-grazie-a-risposta-sistema-fvg”
Tabacco, Fedriga: “Cresce hub Bat Trieste grazie a risposta sistema FVG”

Tabacco, Fedriga: “Cresce hub Bat Trieste grazie a risposta sistema FVG”

DALL'ITALIA E DAL MONDOTabacco, Fedriga: "Cresce hub Bat Trieste grazie a risposta sistema FVG"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Siamo particolarmente orgogliosi per questa giornata che segna la crescita straordinaria dell’Innovation Hub di Bat a Trieste. Fin dall’inizio la multinazionale aveva chiesto che fossero certi i tempi legati a questo importante investimento. In questa prestigiosa occasione possiamo ricordare che il nostro sistema territoriale, guidato dalla Regione, ha saputo rispondere con grandissima tempestività alle richieste di questa realtà che è fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio e del nostro Paese”. Lo ha dichiarato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga commentando l’ampliamento dell’hub di Trieste che prevede 16 nuove linee produttive , un significativo piano di espansione e anche 150 nuove assunzioni. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.