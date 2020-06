Tacchinardi duro: “Il gioco di Sarri non è da Juve. Qualcosa nello spogliatoio non va”

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato della sconfitta della formazione bianconera, in finale di Coppa Italia, contro il Napoli. Sconfitta ai rigori per la squadra di Sarri, il più criticato. Tacchinardi ha parlato dei bianconeri ai microfoni di Tuttomercatoweb. Ecco le sue dichiarazioni. La partita? “Un ko inatteso. Dopo il successo sull’Inter, prima del lockdown, le acque si erano un po’ calmate. Alla luce di quella gara e dopo uno stop di oltre 3 mesi mai mi… continua a leggere sul sito di riferimento