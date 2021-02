Tacchinardi: “Sarri era un Dio a Napoli, ha spaccato la piazza: difficile rivederlo in azzurro”

L’ex calciatore Alessio Tacchinardi, ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi a TMW Radio su alcuni temi attuali in casa azzurra.

Le parole di Tacchinardi

“Sarri era un Dio a Napoli, con la sua decisione di andare alla Juventus ha spaccato la piazza. Difficile rivederlo in azzurro dopo quanto successo. Lo reputo comunque un grandissimo allenatore e io personalmente lo vedrei molto bene alla Fiorentina. A lui servirebbe un progetto serio e ambizioso per rimettersi in gioco, e il club viola può fare al caso suo”.

