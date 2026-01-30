venerdì, 30 Gennaio , 26

taekwondo,-la-forza-dei-numeri-e-dei-valori:-il-dicearchia-open-alla-terza-edizione-da-record
NewsTaekwondo, la forza dei numeri e dei valori: il DICEARCHIA Open alla terza edizione da record
Redazione-web
Di Redazione-web

Il Taekwondo continua a crescere in Italia, confermandosi non solo come disciplina sportiva di alto profilo tecnico, ma anche come veicolo di valori educativi, inclusione e aggregazione. Ne è la dimostrazione il DICEARCHIA Taekwondo Open, manifestazione giunta alla terza edizione, che quest’anno ha fatto registrare numeri da autentico evento nazionale.

Ben 1210 atleti, provenienti da 8 regioni italiane, rappresentanti di 77 società sportive, si sono dati appuntamento in una competizione che ha saputo coniugare agonismo, organizzazione e spirito sportivo. Un risultato che certifica una crescita costante e significativa: la prima edizione del 2024 contava 626 iscritti, salita a 823 nel 2025, fino all’attuale record di partecipanti.

Il DICEARCHIA Open nasce da un’idea chiara: creare un evento capace di offrire ai giovani atleti – dai più piccoli agli agonisti – un contesto competitivo serio, sicuro e stimolante, nel pieno rispetto dei principi fondanti del Taekwondo: disciplina, rispetto, autocontrollo e determinazione. Valori che, anno dopo anno, hanno reso la manifestazione sempre più attrattiva nel panorama nazionale.

«Vedere questi numeri è motivo di grande orgoglio – spiega l’ideatore e organizzatore dell’evento, a nome della propria società – ma soprattutto è la conferma che il lavoro fatto sul territorio, con passione e serietà, viene riconosciuto. Il DICEARCHIA Open non è solo una gara: è un punto di incontro tra società, tecnici, famiglie e atleti che condividono la stessa visione dello sport».

Il successo dell’edizione 2026 è frutto anche di un’organizzazione strutturata, capace di gestire un flusso così elevato di partecipanti, garantendo puntualità, qualità arbitrale e attenzione alla sicurezza. Elementi fondamentali in una disciplina olimpica come il Taekwondo, che richiede competenza tecnica e rigorosi standard organizzativi.

La presenza di società provenienti da più regioni testimonia inoltre il valore ormai riconosciuto della manifestazione, diventata un appuntamento fisso per molte realtà sportive. Un evento che contribuisce non solo alla crescita tecnica degli atleti, ma anche alla diffusione della cultura sportiva e al rafforzamento del movimento taekwondistico italiano.

In un periodo in cui lo sport giovanile assume un ruolo sempre più centrale nel contrasto alla dispersione e nella promozione di stili di vita sani, manifestazioni come il DICEARCHIA Taekwondo Open rappresentano un esempio virtuoso di come passione, competenza e visione possano trasformare un’idea in un successo concreto.

Il futuro guarda già avanti: dopo una terza edizione da record, l’obiettivo è continuare a crescere, mantenendo alta la qualità e rafforzando il ruolo del DICEARCHIA Open come evento di riferimento nel calendario nazionale del Taekwondo.

