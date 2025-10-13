lunedì, 13 Ottobre , 25
Taffo cambia nome, diventa 'Tanuba' per evitare strumentalizzazioni

Taffo cambia nome, diventa ‘Tanuba’ per evitare strumentalizzazioni

DALL'ITALIA E DAL MONDOTaffo cambia nome, diventa 'Tanuba' per evitare strumentalizzazioni
Taffo Funeral Services, impresa leader nel settore funerario e protagonista di una delle più innovative strategie di comunicazione del panorama italiano, cambia nome e diventa Tanuba. La decisione di abbandonare il nome Taffo nasce da motivi strategici e valoriali: proteggere e rafforzare l’identità di una community di oltre un milione di persone che nel tempo è diventata parte integrante del brand. L’obiettivo è evitare strumentalizzazioni legate a un cognome e trasformare un patrimonio di persone, idee e partecipazione in un’identità condivisa, solida e collettiva. 

Il nuovo nome, Tanuba, fonde ‘Taffo’ con ‘Anubi’, l’antica divinità egizia protettrice dei defunti, evocando il legame con le origini e la proiezione verso il futuro. Accanto alla nuova identità nasce anche la mascotte Tanuba, una baretta in giacca e cravatta scelta direttamente dalla community, simbolo concreto di coinvolgimento e partecipazione collettiva.  

Oggi il gruppo conta oltre quaranta sedi in Italia. Il modello di franchising centralizzato consente di mantenere coerenza nei valori e nella qualità del servizio, garantendo economie di scala e uniformità operativa. Il gruppo registra un fatturato annuo compreso tra i 15 e i 16 milioni di euro, confermando una crescita costante e una solidità economica che lo posizionano come riferimento nel mercato funerario nazionale e internazionale. 

