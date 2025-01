Taffo infila il braccio di Musk in una bara: “Salutava sempre…”

ROMA – Taffo Funeral Services colpisce ancora.

L’azienda italiana, nota per le sue campagne pubblicitarie irriverenti e provocatorie, ha scatenato una nuova ondata di commenti con un post pubblicato sui social. L’immagine mostra una bara adagiata su Marte, con il braccio di una persona che emerge, in un saluto che non lascia spazio a fraintendimenti. Il tutto accompagnato dalla scritta: “Salutava sempre”, e dal claim aggiuntivo: “Non sarà elettrica, ma un giorno servirà pure su Marte e potremo dire che…”.

Un riferimento diretto alla recente polemica che ha coinvolto Elon Musk, accusato di aver fatto un gesto controverso al termine delle celebrazioni per il giuramento del neo Presidente degli Stati Uniti Donald Trump: il braccio alzato, interpretato come un saluto nazifascista.

LEGGI VIDEO | Musk sul braccio teso: “Macché Hitler, solo sporchi trucchi, trovate di meglio”

LEGGI VIDEO | Musk e il saluto romano, anzi no, è solo “il lancio del suo cuore”

LEGGI Saviano: “Musk, che tu sia maledetto. Ci aspettano mostruosità politiche che credevamo sepolte”

Taffo si dimostra ancora una volta maestro del black humor e del marketing fuori dagli schemi.

Le reazioni non si sono fatte attendere: il post è diventato subito virale: “Lavorerei volentieri per voi. Ma non come soggetto per i post, sia chiaro”, “Ci sarebbe da piangere ma per fortuna ci siete voi a farci sorridere!!! Geniali”; “Diventerei vostra cliente solo per premiarvi di uscite del genere. Con calma però”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it