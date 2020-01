Taglialatela sull’errore di Ospina: “C’è qualcosa che nessuno ha fatto notare all’arbitro”

Il Napoli non riesce ancora a ritrovare la vittoria. Dopo la sconfitta rimediata contro l’Inter, anche contro la Lazio di Inzaghi, i partenopei non riescono a portare i casa i tre punti. Un risultato compromesso da un errore di David Ospina che ha permesso all’attaccante dei biancocelesti, Ciro Immobile di agguantare la decima vittoria di fila.

Le parole di Taglialatela

In difesa di David Ospina è, però, arrivato un illustre ex del Napoli. Pino Taglialatela, in passato estremo difensore, della squadra azzurra ha espresso il suo parere tramite il proprio profilo Twitter:

“Su Ospina secondo me c’è fallo di Immobile e nessuno lo ha fatto notare all’arbitro,senza nulla togliere alla Lazio che è una grande squadra ma oggi il Napoli non meritava assolutamente la sconfitta”.

