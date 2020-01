Taglieri: “Younes vorrebbe tornare in Germania. Politano può essere un nome da Napoli”

Il Napoli è al centro del mercato non solo in entrata ma soprattutto in uscita con alcuni punti interrogativi che restano da sciogliere. Tra questi c’è il nome dell’attaccante Amin Younes, sulle cui tracce ci sono numerosi club stranieri ed italiani pronti a presentare un’offerta. Sarà fondamentale, però, la volontà del calciatore stesso. Sul possibile futuro del calciatore tedesco si è espresso il giornalista Angelo Taglieri in occasione in un intervento rilasciato ai microfoni di Radio Marte.

Le parole di Taglieri

“Younes ha un gran mercato c’è il Genoa forte su di lui, ma il ragazzo non vorrebbe andare in Liguria. In Italia ci sono anche Spal e Sassuolo, ma Younes potrebbe tornare in Germania per ritrovare continuità e fiducia.

Il Napoli si è mosso prima di tutti su Amrabat e Rrahmani, il secondo è diventato ufficiale oggi, c’è invece ancora da lavorare su Amrabat anche perchè c’è stato qualche inserimento di altri club su di lui e il Napoli vuole essere certo della volontà precisa del calciatore di vestire la maglia azzurra. Politano vuole vestire la maglia della Roma, ma è un nome ancora spendibile per il Napoli anche perché non sono certo che le due società possano trovare un accordo”.

