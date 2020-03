Taglio stipendi: Juventus (come sempre) la prima, ora tocca alle altre di Serie A

La ​Juventus si conferma la prima in Italia. Non solo per quanto riguarda le questioni di campo, occupando la vetta della classifica attuale di Serie A e detenendo il primato da otto lunghi anni, ma anche ​moralmente. Il club bianconero, di comune accordo con i calciatori e il tecnico Maurizio Sarri, ha ridotto gli stipendi per un importo pari alle mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, anticipando dunque la mancata ripresa del campionato. Un gesto che vale più di uno Scudetto, un… continua a leggere sul sito di riferimento