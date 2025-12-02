taiwan-annuncia-un-nuovo-progresso-nella-difesa-grazie-ai-droni

“Pace non può essere raggiunta semplicemente firmando un accordo”

Milano, 2 dic. (askanews) – Il presidente taiwanese Lai Ching-te supervisiona una sessione di addestramento per piloti di droni nella contea di Yilan, descrivendo l’introduzione dei droni come “un nuovo importante passo” negli sforzi di Taiwan per rafforzare le proprie difese contro la minaccia di un’invasione cinese che mette in pericolo la stabilità non soltanto dell’isola, ma dell’intera regione. “La pace non può essere raggiunta semplicemente firmando un accordo di pace, né sottomettendosi alle richieste di un aggressore. Anche se vengono intrapresi sforzi di riconciliazione, devono essere supportati da una potenza sufficiente a proteggere gli interessi della nazione. Senza una forza sufficiente su cui fare affidamento, la cosiddetta riconciliazione alla fine non sarà altro che una capitolazione”, ha detto il presidente di Taiwan.Taiwan prevede di acquistare quasi 50.000 droni militari entro il 2027 per contrastare le crescenti minacce provenienti da Pechino. In un cambio di passo audace: i velivoli senza pilota saranno trattati come “proiettili”, ovvero come materiali di consumo in rapida evoluzione. E un nuovo bando vieta i componenti cinesi e copre cinque categorie di droni, tra cui sistemi di combattimento e di sorveglianza.Di fatto l’isola si sta muovendo strategicamente per espandere il suo arsenale di droni militari e commerciali, mentre dall’altra parte il dragone mobilita e modernizza le sue forze: le tensioni tra Pechino e Taipei si sono intensificate nell’ultimo decennio, in particolare da quando il presidente cinese Xi Jinping ha svelato la sua intenzione di garantire che l’Esercito popolare sia preparato ed equipaggiato per – come sostiene – “unificare” la Cina, ovvero invadere il suo vicino più piccolo, de facto indipendente dal 1949, entro il 2027. Entrambe stanno lavorando per rafforzare le proprie industrie di droni e, come evidenzia un rapporto del Research Institute for Democracy, Society and Emerging Technology, Taiwan ha compiuto notevoli progressi in questo settore, creando un’opportunità per una maggiore cooperazione industriale e di difesa anche con gli Stati Uniti d’America.