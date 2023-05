Taiwan, Kuomintang ha scelto candidato alla presidenza: Hou Yu-ih

E’ il cavallo su cui punterà anche Pechino

Roma, 17 mag. (askanews) – Il principale partito di opposizione di Taiwan, il Kuomintang (KMT), ha scelto oggi il sindaco di Nuova Taipei Hou Yu-ih come candidato per le elezioni presidenziali di gennaio, che sono viste come un referendum sul futuro dell’isola e un passaggio cruciale nei rapporti con Pechino. Lo segnala il South China Morning Post.

Il 65enne è stato nominato dal partito – che ha una posizione molto più accomodante con Pechino – per concorrere con l’attuale vicepresidente William Lai Ching-te del Partito progressista democratico al governo e con Ko Wen-je, che guida il più piccolo Partito popolare di Taiwan ed è visto come un potenziale terzo incomodo.

“Sulla base dei conteggi e del livello di sostegno dei sindaci, dei magistrati e dei legislatori del KMT, annuncio solennemente che il nostro compagno Hou Yu-ih concorrerà alle elezioni presidenziali del 2024”, ha dichiarato il leader del partito Eric Chu Li-luan dopo una riunione del KMT per decidere il suo candidato.

Chu, che è stato il predecessore di Hou come sindaco, ha descritto il candidato come un “promotore della giustizia con esperienza e una forte prospettiva in termini di leadership”. Ha detto di ritenere che Hou sarà in grado di unire il partito e lavorare per gli interessi di Taiwan e il benessere della sua gente, se eletto presidente.

In risposta, Hou ha ringraziato i membri del partito per il loro sostegno e ha sottolineato che farà del suo meglio per unire il KMT, allentare le tensioni attraverso lo Stretto, offrire speranza e futuro ai giovani di Taiwan e, cosa più importante, riportare il KMT al potere nel 2024.

Il partito non ha tenuto le primarie per selezionare il suo candidato presidenziale, scegliendo invece un nome sulla base deo sondaggi, del sostegno tra i capi e i parlamentari del governo locale del KMT e di una sereie di altre valutazioni interne.

Hou, che è uno dei sindaci più popolari dell’isola con un alto indice di consenso da parte degli elettori, ha dovuto superare la concorrenza del miliardario fondatore della Foxconn, Terry Gou.

