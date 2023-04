Taiwan tratta con gli Usa per un arsenale di riserva in Asia

Nel caso in cui ci dovesse essere un attacco dalla Cina

Roma, 24 apr. (askanews) – Taiwan è in trattative con gli Stati uniti per la potenziale costituzione di una scorta di armamenti nella regione in modo da dare all’isola potenziale accesso alle armi necessarie per combattere in caso di invasione cinese. L’ha confermato oggi il premier taiwanese Chen Chien-jen, secondo quanto riporta il South China Morning Post.

Chen ha confermato che Taiwan e gli Stati Uniti hanno discusso del potenziale piano da quando il National Defense Authorization Act (NDAA) 2023 degli Stati Uniti è stato approvato dal Congresso degli Stati Uniti alla fine dell’anno scorso.

Il NDAA, firmato dal presidente degli Stati uniti Joe Biden il 23 dicembre, include disposizioni per aiuti militari e programmi di cooperazione per Taiwan. Oltre a una proposta per le due parti di svolgere esercitazioni militari congiunte, rafforzare i partenariati per la sicurezza e modernizzare le capacità di sicurezza di Taiwan, chiede anche un aumento delle scorte di emergenza regionali annuali per includere e sostenere Taiwan.

