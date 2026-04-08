mercoledì, 8 Aprile , 26

Montecarlo, Sinner si ritira dal torneo di doppio: cos’è successo

(Adnkronos) - Jannik Sinner si ritira dal torneo...

Israele bombarda il Libano, Iran valuta stop alla tregua. Trump: “Scaramucce”

(Adnkronos) - La tregua è appena iniziata e...

Montecarlo, oggi Musetti-Vacherot al secondo turno – Il match in diretta

(Adnkronos) - Lorenzo Musetti in campo nell'Atp Masters...

Terremoto Campi Flegrei, nuova scossa 3.4 vicino Pozzuoli avvertita anche a Napoli

(Adnkronos) - Una scossa di terremoto, di magnitudo...
HomeVideo NewsTajani: a Israele messaggio chiaro, ritiri legge su pena di morte
tajani:-a-israele-messaggio-chiaro,-ritiri-legge-su-pena-di-morte
Tajani: a Israele messaggio chiaro, ritiri legge su pena di morte
Video News

Tajani: a Israele messaggio chiaro, ritiri legge su pena di morte

Redazione-web
By Redazione-web

-

2
0

Il ministro: norma discriminatoria, la vita è un valore assoluto

Roma, 8 apr. (askanews) – Antonio Tajani ribadisce la contrarietà dell’Italia a ogni ipotesi di ampliamento della pena di morte in Israele e chiede il ritiro del disegno di legge discusso alla Knesset. Intervenendo alla Camera, il ministro degli Esteri ha ricordato di aver promosso, prima ancora del voto, un coordinamento con Germania, Francia e Regno Unito per inviare a Israele “un messaggio chiaro e fermo”. Tajani ha definito la proposta “profondamente discriminatoria” e ha riaffermato il rifiuto italiano della pena capitale “sempre e ovunque”, richiamando il valore della vita come principio fondante della civiltà europea.”Sin dalla sua presentazione al Parlamento israeliano ho espresso la mia più profonda condanna per il disegno di legge che prevede un significativo ampliamento della possibilità di imporre la pena di morte in Israele – ha detto il ministro – Abbiamo voluto mandare un messaggio chiaro e fermo al governo di Israele. La legge deve essere ritirata. È profondamente discriminatoria, introduce una punizione disumana e degradante priva di qualsiasi reale effetto deterrente”.”La vita – ha proseguito il capo della Farnesina .- è un valore assoluto. Nessuno può arrogarsi il diritto di toglierla. Il nostro rifiuto della pena di morte è netto e senza eccezioni, sempre e ovunque. Un valore fondante dell’identità e della civiltà europea che l’Italia ha contribuito a costruire. Difendere la vita – ha concluso Tajani – significa difendere la civiltà, significa credere in sistemi di giustizia giusti, umani, capaci di riformare, non di vendicare”.

Previous article
Libano, Tajani: tregua inesistente, soldati italiani non si toccano
Next article
Hormuz, Tajani: diplomazia strada maestra, governo al fianco imprese

POST RECENTI

Video News

Seoul, Meryl Streep e Anne Hathaway ballano “Vogue”, fan in delirio

In Corea del Sud per il tour de "Il Diavolo veste Prada 2"Roma, 8 apr. (askanews) - Bagno di folla a Seoul, in Corea del...
Video News

A Teheran, fra sollievo e orgoglio dopo la tregua con gli Usa

Nelle strade della capitale voci di pace, ma anche slogan di sfidaTeheran, 8 apr. (askanews) - Traffico, negozi aperti, gente in strada. Nel nord di...
Video News

Cremlino: in attesa di nuovi colloqui con Usa e Ucraina

Peskov: apprezzamento per sforzi di Trump e negoziatori americaniMosca, 8 apr. (askanews) - Il Cremlino guarda a un nuovo round di colloqui trilaterali con Stati...
Video News

Hormuz, Tajani: diplomazia strada maestra, governo al fianco imprese

Alla Camera: impegno in tutte le sedi per la libertà di navigazioneRoma, 8 apr. (askanews) - Il governo è impegnato "in prima linea" per favorire...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.