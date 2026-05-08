venerdì, 8 Maggio , 26

Medicina personalizzata, in bici sulla via Francigena per prevenzione e ricerca contro il cancro

(Adnkronos) - La lotta al cancro passa anche...

Grande Fratello Vip, stasera: eliminazione a sorpresa e nuovi confronti

(Adnkronos) - Stasera, venerdì 8 maggio, nuovo appuntamento...

Internazionali, Oliynykova contro russi e bielorussi: “Dovrebbero essere esclusi”

(Adnkronos) - Tennisti russi e bielorussi esclusi dal...

Partecipate: Mm approva bilancio 2025, crescono ricavi e investimenti

(Adnkronos) - L’assemblea degli azionisti di Mm Spa...
HomeVideo NewsTajani: a Rubio ho detto che anche Usa hanno bisogno di Ue...
tajani:-a-rubio-ho-detto-che-anche-usa-hanno-bisogno-di-ue-e-italia
Tajani: a Rubio ho detto che anche Usa hanno bisogno di Ue e Italia
Video News

Tajani: a Rubio ho detto che anche Usa hanno bisogno di Ue e Italia

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

“Ribadito che l’unità delle relazioni transatlantiche, sono fondamentali”

Roma, 8 mag. (askanews) – “Quella con il segretario di Stato americano” Marco Rubio “è stata una riunione positiva, ho ribadito l’importanza dell’unità dell’Occidente e delle relazioni transatlantiche che per noi sono fondamentali”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani in dichiarazioni alla stampa dopo l’incontro, alla Farnesina, con il segretario di Stato Usa Marco Rubio.”Ho detto qual è la nostra posizione sulla situazione in Medio Oriente, siamo favorevoli e sosteniamo tutte le iniziative che possano portare ad un cessate il fuoco permanente. Il segretario di Stato ha detto che loro aspettano la risposta iraniana, noi incoraggiamo il dialogo. Ho ribadito la disponibilità dell’Italia ad essere presente con la nostra Marina militare una volta raggiunto un cessate il fuoco stabile per lo sminamento e la garanzia di libertà di navigazione” nello Stretto di Hormuz.”Ho ribadito – ha aggiunto il ministro – che per noi è importante una presenza americana in Europa per rafforzare la Nato e naturalmente è importante anche un impegno forte degli europei da questo punto di vista, cosa che gli europei stanno facendo”.”Sono convinto che l’Europa ha bisogno dell’America” che “l’Italia ha bisogno dell’America ma anche” che “gli Stati Uniti hanno bisogno dell’Europa e dell’Italia, queste sono le relazioni transatlantiche. L’unità dell’Occidente è fondamentale quindi mi pare anche positivo che l’incontro con il Santo Padre sia andato bene e questo credo che rassereni gli animi”, ha proseguito Tajani spiegando ai cronisti quanto ha detto nell’incontro col segretario di Stato Usa.”Ho fatto un cenno soltanto alla questione dei dazi, ma la materia commerciale non è competenza del segretario Rubio, quindi ho detto soltanto che non vogliamo guerre commerciali, siamo favorevoli a un grande mercato Europa-Stati Uniti-Canada-Messico, però questa era la nostra posizione, credo che le cose possano andare nel verso giusto”, ha proseguito Tajani.

Previous article
Spin factor lancia ‘Capri talks’, 15 e 16 maggio con Schillaci, Pichetto, Calenda e Durigon
Next article
Regno Unito, il voto locale punisce Starmer e premia Farage

POST RECENTI

Video News

Napoli, in piazza Plebiscito Morricone e Carosone aspettando il Papa

Festa e balli in attesa dell'arrivo di Leone XIVNapoli, 8 mag. (askanews) - Festa e balli in piazza del Plebiscito, a Napoli, in attesa dell'arrivo...
Video News

A Bruxelles e Roma le opere pro-Palestina della street artist Laika

Rapresentano Meloni con un colono, Netanyahu che bacia Von der LeyenMilano, 8 mag. (askanews) - Doppio blitz della street artist romana Laika a Roma e...
Video News

Pet Safety Days by Tavo: sicurezza in auto per gli animali

Più di un pet su due viaggia ancora senza protezioniMilano, 08 mag. (askanews) - Viaggiare con il proprio animale domestico è ormai un'abitudineper milioni di...
Video News

Libano, ministero salute: 12 morti in raid israeliani, 2 bambini

Bombardamenti israeliani di tre diversi villaggiRegione di Nabatiyeh (Libano), 8 mag. (askanews) - Israele continua a bombardare il Libano meridionale, nuovi raid di Tel Aviv...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.