Tajani: “A Toti mai dati soldi in nero, è tutto tracciato”

FIRENZE – “Ricordo che tutto quello che è stato dato a Toti è tracciato, non è che sono stati dati soldi in nero. Il sospetto che uno, in cambio, possa aver preso delle decisioni è molto aleatorio. Quando ci sono i soldi in nero è un altro discorso, ma quando è tutto trasparente e tracciato ci sono stati anche dei precedenti dove poi sono stati tutti assolti”. È quanto osserva il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine di un’iniziativa a Firenze.

