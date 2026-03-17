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Tajani: accelerare l’adesione dei paesi dei Balcani all’Ue
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Tajani: accelerare l’adesione dei paesi dei Balcani all’Ue

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“Non possiamo permettere si allontanino per impegni non mantenuti”

Roma, 17 mar. (askanews) – “Io credo che non si possa deludere alcun paese dei Balcani, prima entrano i Balcani, poi l’Ucraina. Non siamo contrari all’ingresso dell’Ucraina ma non possiamo permettere che i Balcani si allontanino dall’Europa perché non abbiamo mantenuto gli impegni. L’Italia vuole mantenere gli impegni presi e faremo di tutto perché si possa accelerare l’ingresso dei paesi dei Balcani candidati a far parte dell’Ue”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo, in un punto stampa a Trieste prima della Conferenza per il Trentennale del Segretariato Esecutivo dell’Iniziativa Centro Europea (Ince).

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