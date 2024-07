Tajani agli italiani in Libano: “Chi può rientrare lo faccia, no assoluto a viaggi”

ROMA – “Siamo pronti a fare tutto ciò che serve come abbiamo sempre fatto per tutelare l’incolumità degli italiani che vivono in Libano. Certamente oggi invitiamo tutti gli italiani che sono in Libano alla massima prudenza, chi può rientrare in Italia lo faccia e naturalmente sconsigliamo nella maniera più ferma di andare in quel Paese finché la situazione è così complicata”. Lo ha detto il segretario di Forza Italia e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di una conferenza stampa nella sede di Fi a via in Lucina, a Roma.

