Tajani: al vertice non si è parlato di Santanchè. Noi garantisti

Dimissioni? Sono scelte che farà il ministro

Roma, 22 gen. (askanews) – “Ci vediamo spesso. Abbiamo tutti gli uffici a Palazzo Chigi e facciamo spesso il punto della situazione….”. “Non si è parlato di Santanchè – ha detto rispondendo a una domanda dei giornalisti – siamo garantisti. Finché una persona non è condannata in via definitiva è innocente come prevede la nostra Costituzione. Poi sono scelte che farà Santanchè”.Così ha detto il ministro degli Esteri e vice-premier, Antonio Tajani, arrivando a un convegno a Montecitorio.