Tajani: alle Olimpiadi non è che troveremo Ice in mezzo alla strada

Ma garantire sicurezza: “sembrava tutto sicuro anche a Monaco”

Roma, 27 gen. (askanews) – “Bisogna sempre garantire la sicurezza: sembrava anche tutto sicuro quando ci fu un attentato a Monaco. Bisogna prevenire se non si vogliono avere atti ostili di qualsiasi tipo e la prevenzione è fatta anche dalla collaborazione tra forze dell’ordine in diversi paesi. Detto questo, ripeto, l’ordine pubblico e il controllo di tutto lo faranno le nostre forze dell’ordine: Carabinieri, Polizia e Guardia di finanza: toccherà a loro fare tutto quello che riguarda iniziative di ordine pubblico. Non è che troveremo agenti dell’Ice in mezzo alla strada, in mezzo alla strada troverete divise che voi conoscete: quelle dei carabinieri, ripeto, delle poliziotti e dei finanzieri”. Così il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani.

