tajani-allontana-il-vertice-trump-ue:-“difficile-nel-giorno-dei-funerali,-tra-cento-macchine-in-corteo”

ROMA – “Dubito si possa tenere un vertice il giorno del funerale” del Pontefice. Antonio Tajani, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, a margine della celebrazione a Montecitorio di Papa Francesco, risponde così a chi gli chiede se valuta realistica l’ipotesi di un vertice diplomatico tra Europa e USA il giorno in cui i vertici di entrambi si trovano a Roma per le esequie. “Dove si dovrebbe tenere un vertice il giorno del funerale, con Trump che ha cento macchine in corteo? Logisticamente mi pare molto difficile”.

TAJANI: “NO POLEMICA, SOBRIETÀ NON RIFERITA A MANIFESTAZIONI 25 APRILE”

“Sobrietà è un tema generico, non ha detto sobrietà per le manifestazioni del 25 aprile. Non c’è nessuna polemica da fare”. Antonio Tajani, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, a margine della celebrazione a Montecitorio di Papa Francesco, risponde poi così a chi gli chiede conto della polemica suscitata dalle parole del ministro della Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci che ha invocato “sobrietà” per le manifestazioni per gli 80 anni della Liberazione che cadono a ridosso dei funerali del Papa.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it